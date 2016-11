Die Steuerfüsse bleiben im Fricktal im nächsten Jahr weitgehend stabil: In 30 der 32 Gemeinden in den Bezirken Laufenburg und Rheinfelden beantragt der Gemeinderat an der Gemeindeversammlung, den aktuellen Steuerfuss beizubehalten. Werden sämtliche Steuerfüsse vom Souverän so genehmigt wie beantragt, liegt der Steuerfuss im Fricktal im nächsten Jahr im Schnitt bei 110,8 Prozent. Am wenigsten Steuern bezahlt man nach wie vor in Sisseln (Steuerfuss von 80 Prozent), am meisten in Schwaderloch (126 Prozent).

Positive Nachrichten gibt es einzig für die Steiner. Sie können sich auf ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk freuen: Der Gemeinderat will den Steuerfuss um drei Prozent senken. «Wir haben in den letzten Jahren sehr gute Abschlüsse erzielt», erklärt Gemeindeammann Hansueli Bühler.

«Wir haben alles, was auf uns zukommen könnte, im Finanzplan eingestellt und gesehen, dass wir den Steuerzahlern etwas geben können.» Ab 2017 liegt der Steuerfuss in Stein damit neu bei 95 Prozent – immer vorausgesetzt natürlich, der Souverän stimmt an der Gemeindeversammlung dem Budget 2017 auch zu, was bei einer sinkenden Steuerbelastung aber wohl der Fall sein dürfte.

Weniger Grund zur Freude haben die Kaister: Der Gemeinderat beantragt eine Steuerfusserhöhung von 105 auf 111 Prozent. Ganz überraschend kommt diese Ankündigung nicht. Bereits vor einem Jahr sagte Gemeindeammann Franziska Winter an der Gmeind, dass der Steuerfuss von 105 Prozent kaum gehalten werden kann. Winter rechnete damals mit einer Steuerfusserhöhung von «rund zehn Prozent» für 2017.

Frau Winter, der Gemeinderat will den Steuerfuss um sechs Prozentpunkte erhöhen. Geht es der Gemeinden finanziell dermassen schlecht?

Franziska Winter: Die finanzielle Lage in Kaisten ist angespannt. Die laufenden Erträge decken zwar knapp die laufenden Aufwendungen, die Selbstfinanzierung ist jedoch zu schwach. Wir haben nicht genügend Mittel für Investitionen und Erneuerungen. Aufgrund der laufenden und anstehenden grossen Projekte im Infrastrukturbereich – Schulraumbau und Strassen – ist eine Erhöhung des Steuerfusses unumgänglich.

Vor einem Jahr sprachen Sie an der Gemeindeversammlung von einer Steuerfusserhöhung von rund zehn Prozent, die nötig sei. Nun beantragen Sie «nur» sechs Prozentpunkte. Sind diese nur ein erster Schritt? Kommt in einem Jahr die nächste Steuerfusserhöhung?

Wir haben die Zeit genutzt, um eine Zustandserhebung über alle Infrastrukturen der Gemeinde vorzunehmen. Basierend darauf wurde die Planung der notwendigen Investitionen über die nächsten Jahre konkretisiert. Mit einem Steuerfuss von 111 Prozent werden wir über die nächsten sechs Jahre zwar Aufwandüberschüsse ausweisen, diese können wir aber über das Eigenkapital decken. Mittelfristig zeigt die Planung mit einem Steuerfuss von 111 Prozent eine Stabilisierung der finanziellen Lage von Kaisten.

Sie glauben also, dass Kaisten mit einem Steuerfuss von 111 Prozent in den nächsten Jahren über die Runden kommt?

Aufgrund des Bevölkerungswachstums durch die starke Bautätigkeit in Kaisten haben wir auch die Ertragsseite in der Finanzplanung angepasst. Wenn die Steuereinnahmen im prognostizierten Rahmen ausfallen, sollten wir den Steuerfuss halten können.

Welchen Einfluss hat der Neue Finanzausgleich zwischen den Gemeinden, über den wir am 12. Februar 2017 abstimmen?

Erste Modellrechnungen zeigen für uns eher einen positiven Effekt, da einzelne Bereiche differenziert angeschaut werden. In Kaisten wohnen viele Familien mit Kindern. Dementsprechend ist die Steuerkraft pro Kopf eher tief und die Ausgaben im Bildungsbereich sind hoch.

Die Kosten im Gesundheits- und Sozialwesen entwickeln sich dynamisch und lassen sich deshalb im Voraus nur schwierig abschätzen. Wie gehen Sie damit um?

Es ist eine Tatsache, dass wir gerade im Gesundheitswesen und im Sozialwesen mit steigenden Kosten konfrontiert sind, auf die wir kaum Einfluss haben. In unsere Planung haben wir dies einbezogen. Es ist eine Problematik, der sich alle Gemeinden stellen müssen.

Der Kanton schiebt den Gemeinden gerne dynamische Aufgabebereiche zu. Macht er es sich zu einfach?

Gebundene Ausgaben für Aufgaben, welche sich von der Gemeinde nicht stark beeinflussen lassen, sollten meines Erachtens eher beim Kanton bleiben. Mir ist natürlich auch bewusst, dass der Kanton Aargau im Standortwettbewerb mit anderen Kantonen steht und der Kantons-Steuerfuss dabei ein wichtiges Element ist.

Spart der Kanton auf Kosten der Gemeinden?

So pauschal würde ich das nicht sagen. Gewisse Tendenzen zur Verlagerung sind tatsächlich da.