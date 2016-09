Am Freitagnachmittag, 16.09.2016, kurz nach 3 Uhr, erschien ein 40-jähriger Kosovare im Polizeikommando in Aarau. Er teilte mit, dass er den Raubüberfall in Ueken am Vortag begangen hatte.

Die zuständige Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg verfügte die Inhaftierung. Die Kantonspolizei Aargau wurde mit den sachdienlichen Ermittlungen beauftragt.

Überfall verlief erfolglos

Der 40-Jährige betrat am Donnerstagmittag um zirka zehn vor zwölf den Volg-Laden an der Hauptstrasse in Ueken.