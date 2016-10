Jeden Mittag in einem anderen Restaurant sitzen, den Arbeitsplatz während der Mittagspause hinter sich lassen und vielfältige Menüs geniessen. Das ist in manchen Firmen Alltag: Für viele kleinere Firmen lohnt sich eine eigene Kantine für die Mitarbeiter nicht. Seit 1962 gibt es deshalb den Schweizer Lunch-Check, der es Firmen ermöglicht, ihren Mitarbeitern Essens-Bons – seit Neustem Essens-Kreditkarten – anzubieten. Damit können die Mitarbeiter in Restaurants vergünstigt zu Mittag essen. Arbeitgeber, Arbeitnehmer und die Restaurants profitieren von einander.

Altbewährtes System

«Wir akzeptieren Lunch-Checks – neu Lunch-Check-Kreditkarten – seit zehn Jahren», sagt Anne Weber, Teilpächterin des Restaurants Adler in Laufenburg. Es kämen jeden Tag Arbeiter ins Restaurant.

Swissgrid, mit Standort in Laufenburg und Frick, beispielsweise hat sich dazu entschieden, ganz auf Lunch-Checks zu setzen: «Seit über zehn Jahren bewährt sich das System in unserer Firma. Es steigert unsere Attraktivität als Arbeitgeber», sagt Kommunikationschefin Irene Fischbach. Aus langjähriger Erfahrung kann die Firma schliessen: Lunch-Check wird von den Mitarbeitern sehr geschätzt.

Dennoch hat eine Umfrage ergeben, dass viele andere Firmen in der Region wie die Energiedienst AG, die Novartis oder die Erne AG Bauunternehmung noch Kantinen betreiben oder Aufenthaltsräume mit Mikrowellen zur Verfügung stellen.

Bei den Restaurants im Fricktal dagegen sind die Lunch-Checks beliebt – und werden von vielen Restaurants akzeptiert. Anne Weber ist jedenfalls vom System überzeugt und erzählt von Neukunden durch Lunch-Check. Froh ist sie auch über die neue Lunch-Check Kreditkarte: «Ich muss am Monatsende nicht mehr die alten Papier-Lunch-Checks an die Firmen senden, um das Geld zu erhalten.»

Erwünschte Kreditkarten

Thomas Recher, Geschäftsführer von Lunch-Check, sagt: «Der Umsatz ist tatsächlich gestiegen seit wir die Kreditkarte als Alternative zu den Papier-Checks anbieten. Jetzt ist es deutlich weniger Arbeit für die Restaurants.» Durch den Umstieg habe Lunch-Check neue Interessenten unter den Restaurants gewonnen. Schweizweit akzeptieren momentan fast 7000 Restaurants Lunch-Check-Kreditkarten. Etwa 600 Firmen der ganzen Schweiz bieten ihren Mitarbeitern vergünstigtes Essen in Restaurants.

Immer mehr Restaurants

Im «Landhus» in Gansingen kann man seit einem Monat ebenfalls mit der Lunch-Check-Kreditkarte bezahlen. «Ich kenne das System von früher, es entspricht uns hier sehr. Für die Arbeiter bedeutet die Lunch-Check-Kreditkarte abwechslungsreiches Essen, sie verlassen den Arbeitsplatz und schnappen frische Luft», sagt Restaurantleiter Robert Hersche. Es kämen zwar nicht jeden Tag Arbeiter, aber es lohne sich.

Serap Bozkurt, die Frau des Besitzers vom Restaurant Bahnhöfli in Kaiseraugst findet das ganze Check- und Gutschein-Angebot, das sie berücksichtigen muss «etwas anstrengend und kompliziert». Denn im Fricktal haben einige Firmen noch eigene Essens-Gutscheine für ihre Mitarbeiter. «Ein kompletter Umstieg auf Kreditkarten mit Guthaben bei allen Firmen würde uns viel Arbeit ersparen.»

Thomas Recher sagt: «Das Akzeptieren unserer speziellen Lunch-Check-Kreditkarte kostet die Restaurants nichts, es kann schnell abgerechnet werden und am Monatsende fallen keine Papier-Checks an, die verwertet werden müssen.»