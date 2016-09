Die Möhliner Gewerbeausstellung (Möga) ist eröffnet. Bis Sonntag haben 100 Aussteller die Möglichkeit, ihre Produkte und Dienstleistungen den rund 30 000 erwarteten Besuchern zu präsentieren. Alle Standplätze wurden vergeben, zwei Absagen mussten erteilt werden. Und dennoch: «Es wird zunehmend schwieriger, Unternehmen für die Möga zu gewinnen», stellt die OK-Vorsitzende Marina Zimmermann Maiorano fest. Die az fragte deshalb vier Standbetreiber, was sie bewogen hat, an der Möga teilzunehmen.

Neues Fachpersonal gewinnen

Für das mit Abstand teuerste Produkt an der Möga wirbt das Unternehmen UMS Skeldar – einen ferngesteuerten Helikopter zur Überwachung von Pipelines, Saatgut und Verkehrsknotenpunkten für eine Millionen Franken inklusive Bodenstation. Auf die Frage, ob sie ihren Stand dichtmachen, sobald sie einen ihrer Helikopter verkaufen, lachen Valentin Salzgeber und Niko Wern herzhaft: «Nein, um den Verkauf geht es uns wirklich nicht. Wir sind aber unter anderem hier, um Fachkräfte für unser Unternehmen zu gewinnen», sagt Salzgeber.

Dazu kann auch gehören, dass Lehrpersonen zu ihnen kommen und nach einer Führung für ihre Schulklassen durch das Unternehmen fragen, das im Bata-Park ansässig ist. «Dazu sind wir immer bereit, weil technikaffine Schüler unsere Zukunft von morgen sind», sagt Wern.

Einige Meter entfernt in der Ausstellungshalle steht Sven Weidmann, der munter mit seiner Fingerkuppe die Frontseiten seiner Spülmaschine, seines Herds und seines Backofens antippt. Und siehe da: Die Küchenmaschinen öffnen sich wie von Geisterhand. «Mir geht es darum, meine Innovationen zu zeigen und mit meinen Stammkunden ein Schwätzchen zu halten», sagt Weidmann. Zwischen 20 000 und 30 000 Franken kostet ihn der viertägige Standbetrieb auf der Möga. Auf die Frage, ob er glaubt, dass sich die Ausstellung für ihn rentiert, antwortet der Schreinerei-Geschäftsleiter aus Möhlin: «Unsere Präsenz bedeutet in erster Linie Werbung und bei Werbung kann man nie wissen, ob sie rentabel ist.»

Expertise gegen Schimmel

Ganz andere Motive verfolgt die Schimmelbefall-Expertin Esther Hohl aus Oberwil BL: «Mein Ziel ist es, als zertifizierte Sachverständige in der Schimmelpilzbehandlung im unteren Fricktal bekannt zu werden», sagt sie und fügt hinzu, dass einige Personen gar nicht wissen, dass es Experten auf diesem Gebiet gibt. Ideal wäre es, wenn Möga-Besucher, die von einem Schimmelpilz-Schaden betroffen sind, ihren Stand entdecken: «Dann kann ich sie direkt beraten und wenn es gut läuft einen Termin vereinbaren.»

Marc Staub von Unternehmen I3 Architekten aus Möhlin gibt für seine Präsenz an der Möga Heimatgefühle an: «Ich bin hier geboren und fühle mich mit der Gemeinde verbunden. Zudem gehören wir zum Gewerbeverein Möhlin und Umgebung. Das wollen wir mit unserem Auftritt auch zeigen – und vielleicht den einen oder anderen Auftrag an Land ziehen.» Aus diesem Grund schmerzen ihn auch die rund 15 000 Franken nicht, die der Ausstellungsbetrieb gesamthaft kostet: «Für uns ist es ein kalkulierbarer Verlust.»