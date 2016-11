Einst wurden die Parterres für die Haltung von Pferden in der mittelalterlichen Altstadt verwendet. Dann setzten Detailhandel und Handwerk im grossen Stil ein, Laufenburg verwandelte sich in eine Einkaufsstadt und die Geschäfte richteten in den Erdgeschossen der Altstadtliegenschaften Schaufenster ein, um mit ihren Produkten zu werben.

«Diese Zeiten sind schon längstens vorbei, wir haben kaum noch Geschäfte in der Altstadt», konstatiert Kurt Brandenberger, Vorsitzender des Forums Altstadt Laufenburg, und schiebt nach: «Wir haben zwischen 60 und 70 Schaufenster in der Altstadt und viele von ihnen werden nicht genutzt. Dies vermittelt ein trostloses Bild und schlägt sich negativ auf das Image der Altstadt nieder.»

Dialog mit 25 Teilnehmern

Um für die Wiederbelebung der Schaufenster einen Lösungsansatz zu entwickeln, führte die Leitung des Altstadt Forums einen Dialog mit rund 25 Teilnehmern. In einem Workshop sprudelten die Ideen, die sich zu einigen konsensfähigen Punkten zusammenfügten. «Klar ist, dass die Inhalte in den zur Verfügung gestellten Schaufenstern unter einem gemeinsamen Thema stehen sollten», fast Brandenberger zusammen. Dies können Bilder oder Skulpturen eines Künstlers, Aspekte der Stadtgeschichte oder auch Exponate eines Museums sein. Zudem bestand Einigkeit darin, dass die Inhalte in einem regelmässigen Turnus gewechselt werden.

Damit eine solche Ausstellung eine positive Aussenwirkung auf die flanierenden Passanten erzielen kann, ist eine Mindestanzahl an zur Verfügung gestellten Schaufenstern notwendig. Während Brandenberger hierfür 10 bis 20 vorgibt, forderten einige Forum-Teilnehmer um die 40. «Natürlich sind mehr Schaufenster besser als weniger. Damit steigt jedoch auch der Arbeitsaufwand», gibt Brandenberger zu bedenken. Zudem müssen die Liegenschaftsbesitzer mit ungenutzten Schaufenstern erst noch überzeugt werden, diese zur Verfügung zu stellen. Brandenberger ist jedoch zuversichtlich: «Eine kunstvolle Ausstellung hinter einem Schaufenster nutzt per se nicht nur dem Ansehen der Stadt, sondern wertet auch die betroffenen Liegenschaft auf.»

Ressourcen sind notwendig

Neben der Überzeugungsarbeit gegenüber den Liegenschaftsbesitzern besteht eine weitere Herausforderung im Aufbringen der personellen und finanziellen Ressourcen: «Es braucht nicht nur eine Gruppe, die das Projekt initiiert und langfristig betreibt, sondern auch eine Gruppe, welche die Ausstellungsthemen erarbeitet und die Qualität langfristig überwacht», erklärt Brandenberger und wagt eine Prognose: «Entweder das Konzept steht bis in einem halben Jahr und wird zur Umsetzung traktandiert oder wir müssen die Lösung der Schaufensterproblematik noch einmal von vorne aufgleisen.»