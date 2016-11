Die Kunst hat es schwer im Zeitalter des Ökonomismus. Zwar galt sie immer schon als brotlos, aber man wusste ausser den Annehmlichkeiten einer stabilen finanziellen Basis auch Kunstgegenstände als eine Art Surplus zu schätzen, das dazu verführt, die durch die Alltagsstrukturen gesetzten Grenzen zu überschreiten. Die Kunst öffnet den Blick für eine andere Sicht auf die Dinge. Sie lässt uns die Welt mit den Augen der Fantasie sehen, weckt die eigenen kreativen Potenziale und steigert dadurch das Lebensgefühl.

«Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum», hat Nietzsche festgestellt. Man könnte noch weiter gehen und sagen: Ohne Kunst wäre das Leben ein Irrtum. Wenn das Leben ein Prozess ständiger Veränderung ist, würden wir ohne die Möglichkeit eigener Gestaltungs- und Kultivierungsanstrengungen immerfort in die Irre gehen, hilflos den Wechselfällen der Evolution ausgeliefert, die uns nach dem Zufallsprinzip mal hier hin, mal dorthin verschlagen. Wir wären «Geworfene» (Heidegger) in einem sinn- und zwecklosen Universum.

Die Kunst erinnert uns daran, dass wir eigene Wege zu entwerfen und zu gehen vermögen, erst probeweise, dann mit zuversichtlichem Schritt ein ersehntes Ziel ansteuernd. Wir können uns Welten vorstellen, die nicht aus den Fugen sind, sondern ein durch und durch menschliches Antlitz tragen. Kunstwerke sind wie Leuchttürme, die unser Orientierungsvermögen fördern und Horizonte für neue Selbst- und Weltentwürfe aufscheinen lassen. Sie zeigen die Vielgestaltigkeit der Dinge und wecken die Begeisterung für das bunte Spiel der Farben. «Am farbigen Abglanz haben wir das Leben.» (Goethe)

Doch nicht nur die grossen Leuchttürme, die wir in den Museen bewundern, vermitteln uns einen ästhetischen Zugang zu unserer Lebenswelt. Auch die vielen kleinen lokalen Leuchtfeuer rütteln die Fantasie wach und dienen als Inspirationsquelle für mögliche Korrekturen an unserer Lebensform.

Im Fricktal gibt es erstaunlich viele Künstlerinnen und Künstler, die – alles andere als reine Hobbymaler oder Feierabendplastikerinnen – ihre Werke der Öffentlichkeit zugänglich machen.

Das ganze Jahr über finden Kunstausstellungen in unterschiedlichen Räumlichkeiten statt: in Privatateliers und Hotellounges, in Kirchen, Clubs, Cafés und Salons. So hat sich zum Beispiel das ehemalige Casino in Rheinfelden von einer Kurbrunnen- zu einer veritablen Kulturbrunnen-Anlage gemausert, in der zur Zeit fünfzehn regionale Künstlerinnen und Künstler faszinierende Arbeiten zum Thema Mensch und Umwelt präsentieren.

Zur Autorin: Annemarie Pieper war von 1981–2001 Professorin für Philosophie an der Universität Basel. Sie lebt seit 1988 in Rheinfelden. Letztes Buch: «Nachgedacht. Philosophische Streifzüge durch unseren Alltag» (Basel 2014)