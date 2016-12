Die Katze war auf der Stelle tot

Bis auf rund acht Meter pirscht er sich an den vermeintlichen Fuchs heran. Die roten Haare der Katze, die schlafend am Gartenzaun liegt, stehen vom Draht senkrecht nach oben. Das Fell wirkt zerzaust. Der Beschuldigte vergewissert sich noch einmal, ob es sich um einen Fuchs handelt. «Ich war mir zu 100 Prozent sicher, dass es sich um einen kranken Fuchs handelt», sagt er. Als der Beschuldigte den Abzug seiner Schrotflinte betätigt, zuckt Wuschel kurz auf und ist auf der Stelle tot. Kurz darauf erkennt der Jäger seinen fatalen Irrtum. Ihm wird schlecht. Er will sich bei der Besitzerfamilie entschuldigen. Diese will nichts von einer Entschuldigung wissen.