Häuser, in denen ein oder zwei Zimmer selten genützt werden, sind keine Seltenheit. Eine zukunftsorientierte Idee, was mit solchen Zimmern gemacht werden könnte, präsentiert die Internetseite Airbnb: Das Eigenheim für Reisende öffnen und ein Zimmer als Bed and Breakfast anbieten. Im Fricktal, das mit je 30 Minuten nach Zürich und Basel gut gelegen ist, bieten bereits über 20 Personen auf Airbnb eine Übernachtungsmöglichkeit an. Das ab 25 Franken pro Übernachtung und Person.

Eine Win-win-Situation also: Der Gastgeber nützt den überschüssigen Platz und der Reisende kann zu fairen Preisen übernachten und frühstücken. «Ich möchte Leben ins Dorf bringen und etwas Neues wagen. Platz habe ich genug, die Leute sind bei uns willkommen», sagt Marianne Kaiser aus Kaisten. Die Fricktalerin plant auf nächstes Jahr hin die Eröffnung eines kleinen Bed and Breakfast im Dorf.

Menschen aus aller Welt

«Zwei bis drei Studios für je zwei Personen sind geplant. Dazu kommt ein Gemeinschaftsraum, wo das Frühstück angeboten wird», sagt Kaiser. Es gäbe nicht viele Hotels im Fricktal und die wenigen, die es gibt, seien teuer. «Wir wollen unsere Pläne bis Mitte 2017 umsetzten und das Dorf mit dem Angebot attraktiver machen», so die künftige Bed-and-Breakfast-Anbieterin.

Bereits gute Erfahrungen gesammelt hat Magali Pès aus Gipf-Oberfrick. Magali Pès, ihr Mann und die achtjährige Tochter haben ein Zimmer in ihrem Haus in Gipf-Oberfrick seit März 2016 an über 70 Personen vermietet. «Wir haben Gäste aus Asien, ganz Amerika und sogar Afrika. Unser Bed-and-Breakfast-Angebot ist für die ganze Familie eine grosse Chance», so Pès.

Manche Verwandte und Freunde der Familie hätten Angst, dass die Gäste etwas stehlen oder demolieren würden. Familie Pès hat aber bis jetzt fast nur gute Erfahrungen gemacht. «Zwei Mal musste ich Grenzen ziehen, was unsere Privatsphäre angeht. Immerhin teilen wir mit den Gästen während deren Aufenthalt die Küche.»

Die Familie habe Airbnb selbst häufig genutzt, da sie oft reist und immer nach den besten und günstigsten Unterkünften sucht. «Wir haben sowieso ein Zimmer frei im Haus und möchten Reisenden etwas Zahlbares bieten. Wir sind Menschen, die gerne entdecken und es mögen, sich mit anderen auszutauschen.

Nun treffen wir Dutzende faszinierende Menschen aus den verschiedensten Ländern. Meine achtjährige Tochter beginnt sogar verschiedene Fremdsprachen zu lernen», sagt Magali Pès. Auch Achim Roloff und seine Frau aus Rheinfelden haben 2016 knapp 50 Leute aus aller Welt beherbergt.

«Die guten Verbindungen zu Basel und Zürich wissen Reisende zu schätzen. Dazu ein gemütliches Bett, das zahlbar ist. Unser Haus ist für uns allein zu gross.» Der 68-Jährige schätzt vor allem die bereichernden Momente, die er mit den Reisenden aus Kolumbien oder Spanien erlebt: «Es bringt Abwechslung in unseren Alltag, wenn spannende Menschen bei uns ein und aus gehen. Darauf verzichten möchte ich nicht mehr.»