Die Würfel waren an einer Leinwand über den Köpfen der Kandidaten zu sehen. Schweigen im Saal, noch zehn Sekunden, um den Satz fertig zu schreiben, dann Stift weglegen. Daniele Mezzi («Die Ersten werden die Ersten sein») machte den Auftakt am Mikrofon, gefolgt von Benjamin Bieri («Ich suche eine Heimwerkerin, ich bin Romantiker»), Sabrina Friedli («Mit mir erlebt man viel») und Fabio Tanner («Ich produziere fast keinen Abfall, bewege mich immer mit einem Heissluftballon fort, aber ab und zu muss ich in der Nase bohren»).

Joker kamen zum Einsatz

Nach dieser Runde fasste Patti Basler die Vorträge kurz zusammen und bat das Publikum, quasi den Souverän, um Applaus, damit ein Gewinner eruiert werden konnte. Der erste Würfel des Abends ging an Fabio Tanner. Nächstes Szenario, von Basler vorgestellt: «Stellt euch vor, ihr seid tatsächlich gewählt worden und macht eine Wahlfeier, nach der ihr halbnackt an der Bar erwischt werdet – was sagt ihr an der Pressekonferenz?» Die Bilder dazu: Apfel, Knopf, Federball, Fischgräte und eine LP. Sabrina Friedli erklärte die Situation so: «Das Kleid ist mir vor lauter Freude geplatzt und die Knöpfe sind davongeflogen.» Fabio Tanner: «Ich entschuldige mich für gar nichts», ebenso Daniele Mezzi, dessen Äpfel «gestern recht sauer waren». Schliesslich Benjamin Bieri: Er brachte einen Joker, also jemand aus dem Publikum, der oder die sich für ihn zur Verfügung stellt, ins Spiel. Colette Basler übernahm: «Ich kann nichts dafür, da war doch dieses Plauschturnier.» Die Runde ging an sie, beziehungsweise an Bieri. Später sprangen unter anderem Christoph Riner, Werner Müller und Martin Steinacher als Joker ein.

Politik? Spielte an dem Abend keine Rolle. Sollte sie auch nicht, wie Lukas Frei fand: «Icon Poet ist eine Form, in der man sich nicht vorbereiten kann», sagte er der az, «da geht es nicht um politische Reden, sondern um Spontanität und Humor. Auch das ergibt ein Bild von einer Persönlichkeit.»

Den Siegerschnaps hat übrigens Fabio Tanner gewonnen, knapp vor Benjamin Bieri.