Montag, neun Uhr im Schulhaus Burgmatt: Sämtliche Kinder vom Kindergarten und der Schule bis zur sechsten Klasse versammeln sich auf dem Pausenplatz, um sich dann wieder in altersgemischte Gruppen zu zerstreuen und im ganzen Schulhaus zu verteilen. Und das nun seit bereits sieben Wochen. Was geht da vor sich?

Das Schulhaus Burgmatt hat sich zusammen mit der Stadtmusik Laufenburg Grosses vorgenommen: Gemeinsam wird ein Musical auf die Beine gestellt. «Mutig» heisst es. Und Mut müssen alle Beteiligten beweisen, denn so etwas hat es hier noch nicht gegeben. Die Kinder sind nicht nur als Schauspieler, Chorsänger und Tänzer zu Gange. Nein, auch das Bühnenbild, die Kostüme und die Technik werden von den Kindern aller Altersstufen in Gruppen erarbeitet. Und sogar das Catering, die komplette Dekoration der Stadthalle, die Werbung, das Sponsoring und das Ticketing: in der Hand von Kindergartenkindern und Primarschülern. Lehrkräfte, Mitglieder der Stadtmusik, aber auch Eltern erarbeiten zusammen mit den Kindern im jeweiligen Ressort die zugeteilten Aufgaben.

Zeit, Engagement und Ideen

Damit auch pünktlich zu den Aufführungen Ende November in der Stadthalle in Laufenburg alles fertig ist, investieren alle viel Zeit, Engagement und lassen Ideen sprudeln: Die Schule hat an den Montagen von September bis zur Aufführung ein Zeitgefäss für die Arbeit in den unterschiedlichen Ressorts geschaffen, es gibt zwei Projektwochen und zu guter Letzt investieren alle Beteiligten auch einen erheblichen Teil ihrer Freizeit in das Gelingen des Projektes.

Musical «Mutig»: Schule Burgmatt und Stadtmusik Laufenburg:

Donnerstag, 24. November, 19 Uhr und am Samstag, 26. November um 15 und 19 Uhr, Stadthalle Laufenburg.