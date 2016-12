Von Zimtsternen, Weihnachtsbummel und dem Samichlaus, der gestern als weihnachtlicher Vorbote seine Runde gemacht hat? Richtig, aber nicht zuletzt von den vielen, festlich geschmückten Bäumen, Laternen oder Häuserfassaden, die in der Zeit der Lichter täglich erstrahlen. Nicht nur Private dekorieren; die Gemeinden tragen ihren Teil dazu bei.

Vom ersten Advent bis um den Dreikönigstag haben unter anderem Laufenburg, Frick, Möhlin und Wittnau den Dorfbewohnern Festliches zu bieten. «Seit rund 30 Jahren ist es Tradition, die Weihnachtszeit mit den Lichtern zu untermalen.

Die Bewohner freuen sich immer sehr», so der Laufenburger Gemeindeschreiber Walter Marbot. In Laufenburg schmücken 35 Sterne die Altstadt und leuchtende Wassertropfen sind an vereinzelten Häuserfassaden angebracht.

Über Umwege nach Hause

Frick setzt ebenfalls auf leuchtende Weihnachtssterne über und geschmückte Bäume entlang der Hauptstrasse. «Die Beleuchtung ist beliebt bei der Bevölkerung und ergibt eine schöne vorweihnachtliche Stimmung beim Einkaufserlebnis in Frick», sagt der Fricker Gemeindeschreiber Michael Widmer.

Er selbst müsse des Öfteren über die Hauptstrasse nach Hause fahren, weil seine Kinder darauf bestehen, die Beleuchtung zu sehen. Der Energieverbrauch der Beleuchtung sei dank LED-Leuchten bescheiden und das Licht sei dennoch warm, was wichtig für die Ambiance sei.

In Möhlin lautet das Motto: schlicht, einfach und dennoch sehr festlich. Sieben geschmückte Tannenbäume aus dem Forst der Gemeinde werden auf verschiedenen Grundstücken aufgestellt.

Die Bäume sind mit Lichterketten geschmückt. «Beim Ersatz von einzelnen Lichterketten werden nur noch LED-Leuchten angeschafft. So ist die Beleuchtung kein Energiefresser», sagt Roger Winter, Sektionsleiter Planung/Bau von Möhlin.

Da die Rückmeldungen über die Weihnachtsbeleuchtung überaus positiv sind, wurden die Standorte der Tannenbäume auf Wunsch der Bevölkerung erweitert. Ausserdem werden fünf markante Bäume vor dem Gemeindehaus geschmückt.

Wittnau macht es ähnlich wie Laufenburg und setzt auf leuchtende Sterne, die an Laternen hängen und die zwei Kilometer lange Hauptstrasse säumen. Änderungen oder Erweiterungen an der Weihnachtsdekoration der Gemeinde wurden seit längerer Zeit keine vorgenommen. Die Gemeinde hat es auch in Zukunft nicht vor.

In Wittnau beginnen die Sterne jährlich schon ab Mitte November zu leuchten; somit vor dem ersten Advent und früher als in Laufenburg oder Frick. Gar nicht zu leuchten beginnt es in der Weihnachtszeit in Schwaderloch und Mumpf.

Weihnachtsstimmung ohne Lichter

«Schwaderloch hat momentan keine Weihnachtsbeleuchtung, die von der Gemeinde organisiert wird. Derzeit ist auch keine Änderung daran vorgesehen», sagt die Gemeindeschreiberin von Schwaderloch Marianne Mühlberg.

«Im Dorf war eine Weihnachtsbeleuchtung bislang kein Thema, dies aber sicher auch aus Kostengründen», so der Mumpfer Gemeindeschreiber Reto Hofer. Rückmeldungen aus der Bevölkerung gäbe es keine, woraus sich schliessen lasse, dass die Beleuchtung den Dorfbewohnern nicht ausdrücklich fehle. Somit dürften die Mumpfer auch weiterhin nicht mit festlicher Dekoration von der Seite der Gemeinde rechnen. «Es steht aber jedem frei, sein Grundstück dem eigenen Gefallen nach zu dekorieren. Das wird teilweise auch aktiv gemacht.»