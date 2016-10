Auch die ehemalige Wegenstetter Grossrätin Patricia Schreiber verweist auf den regionalen Zusammenhalt: «Aus meiner Erfahrung kann ich sagen: Die Fricktaler setzen sich fürs Fricktal ein.» Ähnlich sieht es Hansueli Bühler. Der ehemalige Grossrat und ReplaPräsident sagt: «Grossräte müssen für den Kanton schauen und ihre Region vertreten.» Und: «Als Steiner Bürger fühle ich mich von den Gewählten vertreten.»

Doppelmandat als Vorteil

Dennoch sei es für Gemeinden vorteilhaft, wenn ein Gemeinderat zugleich auch Grossrat ist, so Hansueli Bühler. Weniger um gemeindespezifische Anliegen einzubringen, als wegen der persönlichen Kontakte zu Regierungsräten und Verwaltung und «weil vieles, was im Grossen Rat beschlossen wird, Einfluss auf die Gemeinden hat.» So habe ein Gemeinderat stets Informationen aus erster Hand. «Sitzt ein Grossrat nicht in der Exekutive der Gemeinde, bringt ihr das viel weniger», ist Bühler überzeugt.

Fredy Böni macht noch einen weiteren Vorteil des Doppelmandats aus: «Mit einem Exekutivamt hat man in den Fraktionen etwas mehr Überzeugungskraft.»

Einig sind sich alle Befragten darin, dass Anliegen von Gemeinden ohne Grossrat auch künftig den Weg nach Aarau finden werden. «Die Gemeinden sind gut organisiert, etwa in der Gemeindeammännervereinigung des Bezirks», sagt Schreiber. Und Mazzi betont: «Der Kontakt unter den Gemeinden ist da, die Kommunikationswege sind kurz.»