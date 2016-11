Den Angestellten vom Hallenbad Sissilia in Sisseln wird an einem gewöhnlichen Werktag nicht so schnell langweilig: «Die Auslastung ist sehr gut. Das Bad ist von Montag bis Freitag von 8.15 Uhr bis 14.30 Uhr meistens durchgehend mit Schulklassen belegt», sagt Heribert Meier, Gemeindeschreiber von Sisseln. Im Sissler Becken ziehen Kinder und Jugendlichen aus 20 Schulen – auch von ennet der Grenze – ihre Bahnen .

Dies hat zwei Gründe: Erstens verfügt die Gemeinde Sisseln über eines von nur drei öffentlichen Hallenbädern im Fricktal und zweitens ist der Schwimmunterricht im Lehrplan für die Volksschule verankert. «Der Lehrplan ist für die Schulen im Kanton Aargau verbindlich. Eine bestimmte Anzahl an Schwimmlektionen ist jedoch nicht vorgegeben», sagt Simone Strub Lacher, Mediensprecherin des kantonalen Departements für Bildung, Kultur und Sport.

Jedoch sind im Lehrplan minimale Schwimmziele definiert: «Ein Strecke über 100 Meter in freier Technik schwimmen sowie Gefahren erkennen und Verhaltensregeln einhalten», nennt sie Strub Lacher.

Schwimmen zu den Randstunden

Eine dieser 20 Schulen, die das Hallenbad Sissilia besuchen, ist die Primarschule Schwaderloch. Hier fahren 37 Schüler der 1. bis 6. Klasse zehnmal im Jahr in das Sissler Hallenbad: «Es ist für uns ein logistischer Aufwand. Wir müssen einen Bus organisieren und den Stundenplan entsprechend anpassen», sagt Schulleiter Ueli Zulauf.

Deswegen findet der Schwimmunterricht, der zwei Schullektionen in Anspruch nimmt, immer zu den Randstunden am Donnerstagnachmittag statt. Die Aufsicht der 27 Schüler wird dabei von zwei Lehrkräften und einer externen Schwimmlehrerin übernommen.

Trotz der bescheidenen Finanzen der Gemeinde und einer Anfahrtsstrecke von rund 15 Kilometern findet es Zulauf gut, dass die Kinder und Jugendlichen zehnmal im Jahr zum Schwimmunterricht fahren können: «Man sollte als Schule den Lehrplan ernst nehmen und versuchen, diesen möglichst umzusetzen», sagt Zulauf.

Auch die Kinder und Jugendlichen der Primarschule Mettauertal fahren mit dem Postauto insgesamt zehnmal pro Jahr – fünfmal die Schüler aus Etzgen und fünfmal die Schüler aus Wil – in das Hallenbad Sissilia, um das Schwimmen zu erlernen oder ihre Technik zu verbessern. «Natürlich wäre es wünschenswert, wenn die Schüler öfters zum Schwimmen gehen könnten. Dies ist jedoch finanziell und zeitlich nicht machbar», sagt Schulleiter Olivier Inhelder.

Auch die Primarschule aus Zeiningen gibt den Kindern und Jugendlichen Gelegenheit, sich im kühlen Nass zu erfrischen: «Wir gehen einmal pro Woche mit unseren Schülern in ein privates Hallenbad, das zu einem Terrassenbau gehört und grundsätzlich nur für deren Bewohner zugänglich ist», erzählt Schulleiter Christoph Kessler und fügt hinzu: «Das Becken ist ungefähr 16 Meter lang und hat vier Bahnen, was für unsere Schüler völlig ausreichend ist.»

Es wird spontan geschwommen

Hingegen verbringen die Schüler aus Wölflinswil ihre Schwimmlektionen unter freiem Himmel. Der Vorteil: Das Freibad Huebmet befindet sich nur einen Katzensprung vom gleichnamigen Schulhaus entfernt: «Daher entscheiden wir spontan, ob wir mit den Kindern in das Freibad gehen. Einen festen Terminplan für den Schwimmunterricht gibt es bei uns nicht», sagt Schulleiterin Marie-Theres Bobst und schiebt nach, dass nicht immer alle Schüler parallel in den Schwimmunterricht gehen: «Natürlich gibt es auch schon einige Schüler, die im Schwimmen fortgeschritten sind. Diese machen dann beispielsweise Turnübungen, während die anderen versuchen, das Schwimmen zu erlernen.»