Während Cäsar schon durch das Wasser schnellt, reckt sich sein Bruder, Langschläfer Otto, noch im Standwagen neben seinem Schlafplatz. Doch als Besitzerin Valentina Pellanda mit einem Eimer voller Makrelen vor ihm steht, wuchtet er seinen Oberkörper in die Höhe und die Fische verschwinden blitzartig im Schlund des fünf Zentner schweren Kolosses. «Otto und Cäsar verputzen zusammen täglich an die 40 Kilogramm Makrelen und Heringe», sagt Pellanda, die sich einmal im Jahr rund 13 Tonnen Fisch aus Schweden kommen lässt.

Seit Juli planschen die Brüder Otto und Cäsar – mit ihren 28 Jahren die ältesten kalifornischen Seelöwen der Welt – bereits in Wittnau. Ihr alter Standplatz in Bülach ZH war nach 15 Jahren gekündigt worden: «Ich bin sehr froh, dass wir hier in Wittnau einen neuen Stellplatz gefunden haben. Die Seelöwen sollen hier ihren Lebensabend noch geniessen können», sagt Pellanda, die Otto und Cäsar im Alter von zehn Monaten von einem deutschen Zoo erwarb.