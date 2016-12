«Nein», lacht Burgener. «Heute habe ich sie nicht mehr. Sie zerbrach eines Tages.» Das Flair für besondere Brillen indes blieb ihr erhalten, nur die Farbpräferenzen änderten seither mehrfach. Aus dem weissen Gestell, das in den 1960er-Jahren kultig war, wurden rote, grüne und einmal sogar ein regenbogenfarbenes. «Heute bevorzuge ich es unspektakulärer», sagt sie. Ein dezentes Schwarz beispielsweise.

Mit dabei hatte Burgener ihr weisses Prunkstück auch immer dann, wenn die Familie ins Wallis fuhr. Und das tat sie oft, denn dort, ganz in der Nähe von Zermatt, lebten die Eltern ihres Vaters. Elisabeth Burgener freute sich jedes Mal riesig, wenn es Richtung Wallis ging. Denn zum einen liebte sie ihre Grossmutter heiss, zum anderen waren die verschneiten Berge ihr Ding. «Ich lernte früh Skifahren und war schon als Knirps oft Schlittschuhlaufen», erzählt sie. Diese Liebe zu den Bergen ist ihr bis heute erhalten geblieben. «Der Winter ist meine Jahreszeit.»

Immer diese Schachteln

Auch über Weihnachten war sie mit ihren Eltern und ihrer jüngeren Schwester oft im Wallis. «Das waren stets wunderschöne Tage», erinnert sie sich. Ob in Frick, wo die Familie zuerst im Winkel und dann am Frickberg wohnte, oder in Herbriggen im Wallis: Das Weihnachtsritual war stets das gleiche. Die beiden Schwestern warteten gespannt in ihrem Zimmer, die Eltern bereiteten die Stube vor. War alles bereit, schlich der Vater um das Haus und läutete mit einem Glöcklein – zumindest so lange, wie die Kinder an das Christkind glaubten. Kurz drauf ging es hinab in die Stube, wo – o Wunder! – Geschenke unter dem Baum lagen. Burgener lacht.

Ein Päcklein erkannte Elisabeth Burgener dabei stets von weitem – und freute sich als Kind «eher mässig» darüber. Denn darin befand sich edles und teures Besteck, «eine Art Aussteuer», ganz so, wie man es früher gemacht hat. Mal bekam sie sechs Löffel, mal sechs Gabeln.

Oft lagen sogar zwei dieser unverkennbaren Besteck-Geschenkschachteln unter dem Tannenbaum: eine von den Eltern, eine vom Götti. Gut gab es zum Ausgleich die Gotte, die stets mit originellen Geschenken auftrumpfte. «Vieles machte sie selber», erzählt Burgener. «Meine Gotte hatte eine kreative Ader.»

Die meisten der Geschenke hatten die typische Kinder-Halbwertszeit, sprich: sie (über)lebten wenige Tage bis maximal einige Jahre. Das einst wenig geliebte Besteck allerdings hat Burgener heute noch – und benutzt es auch regelmässig.

Sie erinnere sich gern an Weihnachten zurück, sagt Burgener, an die Feiern im Familienkreis, an das gemütliche Essen am Weihnachtsabend – es gab, für einen Walliser fast Pflicht, Fondue – und auch an den Besuch der Mitternachtsmesse. «Es war eine sehr familiäre Zeit.»