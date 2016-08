Es ist staubig, laut, dunkel, feucht und kalt. Staubig und laut, weil die beiden Arbeiter gerade daran sind, die letzten Bereiche des Stolleneingangs mit Spritzbeton und Armierungen zu sichern.

Kilometerlang bohren sich hier die Gänge am Herznacher Hübstel in den Untergrund. Hier haben Bergwerksarbeiter in den Jahren 1937 bis 1967 Eisenerz abgebaut (siehe Box unten).