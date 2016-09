Mahed*, 21, begrüsst die Versammelten: auf Deutsch. Seit einem Jahr lebt der afghanische Asylsuchende in Laufenburg. Gestern teilte er seine Geschichte auf eigenen Wunsch mit knapp 30 Interessierten.

Er hat die Versammlung gewünscht und mitorganisiert. Alle sitzen im Kreis, die 20 anwesenden Flüchtlinge erheben sich abwechselnd, zeichnen Landkarten an die Tafel, erzählen; jeder möchte sich erklären und nicht zuletzt auch bedanken.

Das Leben in der Schweiz

Nach der Auflösung der unterirdischen Flüchtlingsunterkunft Laufenburg wurden die Asylsuchenden auf Aarau und Baden verteilt. Elti* schildert seine Tage in Laufenburg so: «Gartengruppe, Deutschkurs und Fussball-Training». Lieber würde der 20-Jährige arbeiten. Schreiner ist sein Traumberuf.

Die jungen Männer beziehen nicht gern fremdes Geld, sie wollen aktiv sein, einen Grund haben, am Morgen aufzustehen. «Leider schlafen wir immer sehr lang», aber das habe seine Gründe: 30 Asylsuchende sind unterirdisch in einem Zimmer untergebracht, ein Massenschlag; pulsierend, immer laut. Erst ab drei Uhr nachts werde es ruhiger. Das berichten Flüchtlinge, die derzeit in Aarau untergebracht sind.

Dankbar sind die Asylsuchenden für die weiterhin bestehenden Angebote von engagierten Laufenburgern: Zeichnen, Singen und Kochen oder einfach nur zusammen sitzen wie jeweils am Donnerstagabend, 17 bis 20 Uhr im Restaurant Schützen in Laufenburg, wo jeder herzlich willkommen ist.

Für die Flüchtlinge gibt es aus religiösen und ethnischen Gründen keinen Platz in ihrem Heimatland. Einige unglaublich brutale Lebensgeschichten, unter anderem die von Mahed, bekamen die Anwesenden gestern Abend zu hören. «Hier in der Schweiz können wir Mensch sein. Wir können uns frei bewegen ohne Angst vor den Taliban.» Der grösste Wunsch für die Zukunft in der Schweiz ist für die Männer, arbeiten zu können und die deutsche Sprache fliessend zu sprechen. Das Deutsch der jungen Männer sei bereits jetzt bewundernswert, finden die Laufenburger und applaudieren kräftig dafür.

Dankbarkeit

Afghanische Snacks runden den Abend ab, gebacken und zubereitet haben die Männer alles selbst. Es wird munter gegessen und geredet; ein alteingesessener Laufenburger diskutiert mit einem afghanischen Familienvater, drei junge Eritreer schwärmen vom Deutschkurs und Mahed schenkt Getränke nach, verweilt hier und dort.

Ein Freiwilliger verteilt frisches Gemüse an die Männer. Was sie damit machen werden? Afghanisch kochen natürlich. Die grösste Zucchini geht jedoch an zwei freiwillige Deutschlehrerinnen. Mahed übergibt das Geschenk fast feierlich. So endet der Anlass mit einem weiteren Zeichen der Dankbarkeit.

*alle Namen geändert