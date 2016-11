Die Krux der ellenlangen Debatten

Darauf kann er verzichten: «Die ellenlangen Debatten um Kleinigkeiten, über die am Schluss dann nicht einmal entschieden wurde.» Ihn nervten auch Debatten, bei denen man von Anfang an wusste, ob am Schluss ein Ja oder Nein resultiert, und dennoch stundenlang diskutierte. «Das war reine Zeitverschwendung.»

Aarau ist ... «eine Stadt, an die ich schöne Erinnerungen als Kantonsschüler und als Grossrat habe».

Der Tipp für den Nachfolger: Am Boden bleiben, sich selber bleiben «und für das Fricktal Vollgas geben».

Der Abgang in Aarau: Der Abgang werde «sehr leise» sein, sagt Ackermann. Alles andere passt auch nicht zu ihm. «Ich werde mich am Ende der letzten Sitzung von den Grossräten persönlich verabschieden, mit denen ich eine gute Zeit hatte.» Nach den Wahlen habe er jeweils ein kleines Fest gemacht. «Nun macht vielleicht meine Frau eines, weil ich nicht mehr so oft weg bin.»

Das sagt die politische Gegnerin zu Ackermann: «Er hat den besten Platz im Parlament, hinten in der Mitte», sagt Grünen-Grossrätin Gertrud Häseli aus Wittnau. So habe er alles im Überblick. Sie schätzt an Ackermann, dass er die Verwaltung nicht mit unnötigen Vorstössen stresste. Fricktaler Anliegen wie der Kantonsbeitrag an den TNW oder das Weiterbestehen des Berufsbildungszentrums Fricktal habe er «mit ganzem Einsatz» unterstützt. Häseli schmunzelt. «Zudem zog er stets eine Krawatte passend im Ton zu Hemd und Anzug an.» Savoir vivre.