Immer in der Fasnachtszeit sind die Bewohner von Kaisten fein raus: Alles, was in diesen Tagen an Ungemach im Dorf passiert, geht voll auf das Konto der Sagengestalt des Haldejoggeli. Die «Chaischter Fasnachtsgesellschaft Haldejoggeli», vor 38 Jahren gegründet, machte es möglich durch einem Pakt mit diesem angeblich vor Jahrhunderten lebenden Bösewicht, eingesetzt damals von Österreichs Gnaden als Untervogt für die Region.

Dieser Pakt besagt, dass er vom ersten Faissen bis Aschermittwoch aus seinem Flaschengefängnis heraus darf, in dieser Zeit allen fiesen Gedanken freien Lauf lassen kann, dafür jedoch den Rest des Jahres die Gemeinde ganz und gar in Ruhe lässt.

Ein Umzug aus 120 Fasnächtlern

Und so lassen es die Narren auch ordentlich krachen, hauen ganz wörtlich voll auf die Pauke mit ohrenbetäubender Tschätter-und Guggemusik, mit Hurliball, Schnitzelbänk und als Höhepunkt der tollen Tage einem Umzug sowie einer Strassenfasnacht am Sonntag. In diesem Jahr unter dem Motto «Hoorig, hoorig isch de Platz».

Acht Gruppen aus Kaisten mit 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zogen durch das Dorf, angefeuert und bewundert von vielen Zuschauern. Angeführt von den «Prototype» mit fetziger Guggemusik, gefolgt vom Elferrat in gelben Umhängen mit roten Rebblättern darauf und den Haldejoggeli in ihrer schwarz-blauen Landtracht sowie furchterregenden Masken.

Die alten Herren vom «Klubbb 88» schlurrten an ihren Gehwägelchen mühsam daher, die Musikgesellschaft Kaisten «TRUMP-peten» hatte den neuen amerikanischen Präsidenten aufs Korn genommen mit giftgelben Haaren und dem Bild einer verzweifelten Freiheitsstatue auf dem Rücken ihrer Hemden.

Der Frauenturnverein «Cats» hatte sich in niedlich schnurrende Kätzchen verwandelt, die Akteure der «Bäsebeiz» punkteten mit feinen Leckerein bei den Gästen. Die «Notfallgruppe SOS» war stets zur Stelle, wenn irgendwo was schief ging, karrte mit dem Wägelchen im Affentempo die «Patienten» die Strasse entlang und die «Wahrsagenden Hexen» schwangen ihre Besen kreuzgefährlich.

Fitnestipps für über 88-Jährige

Nach dem Umzug gaben alle Gruppen auf der Bühne im Mitteldorf noch ein grossartiges Unterhaltungsprogramm. Mitreissend die Musik der «Prototype», die gebrechlichen alten Herren vom «Klubbb 88» schmetterten ihre Lieder wie muntere Fischlein im Wasser und gaben wichtige gymnastische Anleitungen für eine gesunde, vergnügte Zeit nach 88.

Rezepte für alle Notlagen hatten die «Wahrsagenden Hexen» vom Fussballclub parat, mit Humor schauten sie auf eine ungewisse Zukunft und auf so manche Schieflage im Dorf. Die «Cats» zogen den ganz grossen Bogen mit Sketchen und Spottversen, endeten mit dem Fasnachtsruf: «Hoorig. hoorig isch die Katz. Und wenn sie nit hoorig isch, doo fangt se au kei Ratz!»

Die Besucher und Narren in ihren farbenprächtig fantasievollen Kostümen amüsierten sich bestens, feierten ausgelassen und freuten sich über die umhergeisternden Haldejoggeli.