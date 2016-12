Das ganze Dorf nannte in nur «De Karli». Karl Bochsler war eine Frohnatur, lachte viel, lachte laut, denn er hörte trotz Hörgeräten nicht wirklich gut. Mit seinem Blechanhänger zog er durch das Dorf, ging von Haus zu Haus und brachte den Kunden das Brot vorbei, das diese bei der Bäckerei Kunz bestellt hatten. «Alle mochten ihn, denn er war stets freundlich und hilfsbereit.» Karli war ein Dorforiginal.

Karl Bochsler, wie er mit vollem Namen hiess, war geistig etwas zurückgeblieben, lebte jahrelang im Baselbiet als Knecht auf einem Hof. Er bewohnte da ein ungeheiztes Zimmer, hatte «ein beschwerliches Leben», wie Confiseur Markus Kunz aus den Erzählungen seiner Eltern weiss. Diese nahmen ihn zu sich; die Familie lebte da noch in Aesch BL. 1968 übernahmen Emil und Olga Kunz die Bäckerei in Frick und es war klar: Karli kommt mit. Denn: «Er war Teil der Familie.»

So feierte er auch immer mit der Familie Weihnachten. Markus Kunz lacht. «Er nahm jedes Jahr die Gitarre hervor und spielte darauf: ‹Guete Sunntig mitenand›.» Man habe es stets lustig mit ihm gehabt, erinnert sich Kunz. «Manchmal neckten wir Kinder ihn auch.» Karli nahm es stoisch hin. Er war auch für jeden Scherz zu haben. Einmal, Markus Kunz erinnert sich noch genau, bekam Karli einen Badzimmerteppich geschenkt. Karli legte ihn sich wie ein Lätzchen um den Hals – und kicherte drauflos.

Auch das – oder besser: Gerade das ist ein Stück Weihnachten. Das Fest der Liebe soll ein Füreinander-Dasein sein, soll Normen sprengen, soll Menschen, die vielleicht nicht ganz in das aktuelle Gesellschaftsraster passen, eine Perspektive geben. Früher waren Geschichten wie jene von Karli selbstverständlich; «viele Betriebe gaben Menschen mit einer Behinderung einen Handlangerjob». Heute gibt es dies kaum mehr. Das sei schade, findet Kunz, «denn diese Begegnungen bringen einen menschlich weiter».

Der Dessert-Grosskampftag

Weihnachten, das war für die Bäckerfamilie Kunz schon immer eine der strengsten Zeiten im Jahr. Denn Weihnachten heisst: Dessertzeit. «Früher leistete man sich nur an Festtagen eine Torte vom Beck», erinnert sich Kunz. Heute holt man sich ein Stück, wenn man gerade Lust darauf hat. Für die Familie bedeutet das: Der 24. Dezember war (und ist) Grosskampftag.

Markus und seine drei Schwestern halfen schon früh in der Backstube mit – und der Arbeitsanfall hatte auch Folgen auf die eigene Weihnachtsfeier: An Heiligabend waren die Eltern stets so erschöpft, dass die Familie erst am 25. Dezember feierte. «Als Kind hätte ich gerne schon am Abend gefeiert», sagt Kunz. Er lacht, wie er in den Erinnerungen kramt. Als er noch ans Christkind geglaubt habe, erzählt er, habe er oft ein kleines Zettelchen mit seinen Wünschen vor das Fenster gelegt. Und manchmal, ja, manchmal gingen diese sogar in Erfüllung. Die Kinderwünsche waren damals noch deutlich bescheidener, als sie es heute sind. Er wünsche sich ein Stofftier, kritzelte er auf den Zettel, oder ein Buch. «Ich las fürs Leben gerne.»

Er habe sich stets lange im Voraus auf Weihnachten gefreut, so Kunz. Daran hat sich bis heute, mit 60, wenig geändert. Nur eines stört ihn: die Verkommerzialisierung des Festes. Natürlich, das gibt er unumwunden zu, auch er profitiere davon. «Doch wenn es nur noch um den Kommerz und das Schenken geht, geht eine zentrale Botschaft verloren: Weihnachten ist die Zeit der Besinnung.»

«De Karli», der Mann für alle Brotfälle, lebte und arbeitete nach dem Umzug nach Frick noch gut zehn Jahre bei der Familie Kunz. Dann kam er ins Altersheim. 1993 starb er.