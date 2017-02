Meyer ist überzeugt, dass damit die Sicherheit für Kindergärtler, Schulkinder und auch Senioren erhöht würde. Mit dieser Ansicht ist sie offensichtlich nicht allein: In nur zehn Tagen hat sie die nötigen 50 Unterstützer auf petitio.ch, der Petitionsplattform der Aargauer Zeitung, übertroffen. «Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht», so Meyer erfreut. Nach einem schnellen Zuwachs an Unterstützern nach Aufschalten der Petition habe nämlich mehrere Tage lang niemand mehr die Petition unterzeichnet.

Gerade von anderen Eltern – Meyer ist selber Mutter eines Kindergartenkindes – habe sie jedoch im Dorf positive Rückmeldungen erhalten. Nun will sie abwarten, wie der Gemeinderat reagiert. Ammann Heinz Kim hat seine Ratskollegen an der letzten Gemeinderatssitzung über die Petition orientiert. «Wir warten nun die offizielle Eingabe ab», so Kim. Diese erfolgt nach Ablauf der 30-tägigen Sammelfrist Anfang März.

Bauliche Massnahmen sind ohnehin nur in Zusammenarbeit mit dem Kanton möglich. Laut Kai Schnetzler, Leiter der kantonalen Sektion Verkehrssicherheit, würde der Kanton das Anliegen auf Wunsch der Gemeinde prüfen. «In einem ersten Schritt müsste nachgewiesen werden, dass ein Bedürfnis für eine Querungshilfe besteht», so Schnetzler. Ist dieses gegeben, muss auch noch geklärt werden, ob Mittelinseln technisch machbar wären.