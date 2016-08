Andreas Glarner wird der Gemeindeversammlung aber nicht nur den neuen Asylverbund schmackhaft machen.

Er will auch ein Projekt für Hilfe vor Ort in Syrien vorlegen und vorschlagen, "eine syrische Familie aufzunehmen", so Glarner. "Wenn möglich eine christliche Familie. Die Syrer sind die einzigen, die ein Bleiberecht in der Schweiz haben."

Glarners Reise ins Camp

Diese beiden Vorschläge mögen überraschen und sind als Resultat von Glarners Reise zu zwei Flüchtlingscamps im Norden Griechenlands zu werten.

Im TalkTäglich von TeleM1 sagte er unmittelbar nach der Reise Mitte Juli: "Wir müssen den Menschen vor Ort helfen." Dieser Satz warf die Frage auf: Hat Glarner eine politische Kehrtwende vollzogen? Noch gut in Erinnerung ist der Schweiz seine Antwort auf die Frage eines ARD-Reporters, was er einer Flüchtlingsmutter mit zwei kleinen Kindern am Grenzzaun zu Europa sagen würde. Glarner: "Dass sie die Reise vergebens gemacht hat."