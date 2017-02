Seit Wochen ist im Aargau eine ausländische Betrügerbande unterwegs, die es auf Senioren abgesehen hat und sich unter falschem Vorwand Zutritt zu Wohnungen verschafft. Mit einem halben Dutzend Fälle war die Kantonspolizei allein im Januar konfrontiert. In einer Alterswohnung in Safenwil machten die Betrüger vor zwei Wochen fette Beute – und jetzt wollten sie auch im Lindenpark in Oftringen zuschlagen. Hier wohnen vor allem ältere Menschen, die Dienstleistungen des Alters- und Pflegezentrums Lindenhof beziehen. Bewohnerin Ruth F.* gibt sich tapfer, doch der Schreck spiegelt sich noch immer in ihren Augen. «Das waren noch fast Kinder», sagt sie traurig.

«Wir sind von der Spitex»

Vergangener Montag, zirka 17 Uhr. Es klingelt es an der Haustüre des Mehrfamilienhauses am Heuweg. Ruth F.s Mann Fritz macht gerade ein Nickerchen. Nichtsahnend drückt die 77-Jährige den Türöffner, ohne über die Gegensprechanlage nachzufragen. Ein Fehler, wie sie im Nachhinein erkennt: «Das war dumm.» Erst als eine junge, dunkelhäutige Frau an der Wohnungstüre im 3. Stock steht, die sie noch nie gesehen hat, wird Ruth F. skeptisch. Sie sei von der Spitex und müsse unbedingt mit ihr reden, sagt die Unbekannte auf Hochdeutsch. Sie ist nett, aber aufdringlich, will unbedingt in die Wohnung. Ruth F. schickt die falsche Spitex-Pflegerin auf der Stelle weg. «Das brauche ich nicht, wir haben eine eigene Spitex vom Altersheim», sagt sie ihr. Die Frau verschwindet im Lift, wo bereits ihre Komplizin auf sie wartet.

Zwei Tage später sagt Ruth F.: «Nach dem Vorfall habe ich mich gefragt, ob ich der Frau hätte folgen sollen.» Ihr Mann Fritz – noch zitternd vor Ärger – ergänzt: «Und wir haben uns grosse Sorgen gemacht, dass die Betrüger andere Hausbewohner überfallen könnten.» Zum Glück blieb die «Betrüger-Spitex» im gesamten Lindenpark erfolglos. Zumindest lägen der Kantonspolizei keine anderweitigen Informationen vor, bestätigt Sprecherin Barbara Breitschmid.

Nicht Ruth F, sondern Nachbar Marco K.* war es schliesslich, der die Polizei rief. Als er nach Feierabend von der Tiefgarage aus wie immer den Lift nehmen wollte, wartete er lange – zu lange. «Das war seltsam, denn normalerweise höre ich sofort das Liftgeräusch», sagt er. Als K. im Parterre den beiden jungen Frauen begegnete, hätten diese ihn «seltsam begrüsst». Vom Balkon aus sieht er sie in einen silbergrauen Audi mit EU-Kennzeichen und Fahrer steigen und davonfahren. Als Marco K. sich beim Ehepaar F. nach deren Wohlergehen erkundigt, öffnen Ruth und Fritz F. die Türe dieses Mal gemeinsam. Aus Angst.

Die mutmasslichen Diebestouren in Oftringen und Safenwil ähneln weiteren Fällen, beispielsweise einem in Lenzburg von Anfang Januar. Dort versuchten zwei 19-jährige Rumäninnen, einer Seniorin in ihrer Wohnung eine Massage anzudrehen. Polizeisprecherin Barbara Breitschmid: «Es handelt sich um ein bekanntes Phänomen, wobei bei Alterszentren oftmals Romas aus dem nahen Ausland kontrolliert werden. Meistens können ihnen keine strafbaren Handlungen umgehend nachgewiesen werden, weshalb sie aus der Kontrolle entlassen werden.» Auch die zwei Verhafteten aus Safenwil sind gemäss der Staatsanwaltschaft wieder auf freiem Fuss.

Organisierte Bande oder nicht?

Die Verdächtigten werden meist als Roma-Typ, zirka 160 Zentimeter gross, 20- bis 25-jährig beschrieben. Lindenpark-Bewohnerin Ruth F. fiel zudem auf, dass die Frauen sehr chic gekleidet waren. «Das war ein hübsches Mädchen, mit zusammengebundenem Haar und enger Lederjacke.» Das Alter schätzt sie allerdings tiefer – auf gerade mal zwischen 16 und 20 Jahre.

Trotz der Häufung der Fälle glaubt die Polizei nicht, dass es sich um eine professionell organisierte Bande handelt. «Jedoch dürfte das leider erfolgreiche Vorgehen mittlerweile bei den Roma-Gruppierungen bekannt sein», sagt Barbara Breitschmid. Die Polizei rät älteren Menschen, wachsam zu bleiben. Die Maschen gehen den Betrügern nicht aus. In den letzten Tagen seien in der Region auch wieder vermehrt «Enkeltrickbetrüger» stark aktiv. Diese geben sich als Verwandte aus, um sich Geld zu erschleichen. Ruth F. jedenfalls hat etwas aus der Sache gelernt: «In Zukunft öffne ich niemandem mehr einfach so die Haustüre, sondern schaue vorher nach, wer es ist.»

* Name geändert