"Heiko Brühlmeier, 39-jährig, wohnhaft in Rüfenach AG, wird seit Freitag, 11.11.2016 vermisst": Das steht auf einem Flyer, den Verwandte und Freunde auf Facebook gestellt und mehreren Medien geschickt haben.

Der Vermisste wurde in der Nacht auf Samstag, 12. November, zuletzt gesehen. Das war zirka zwischen Mitternacht und 1 Uhr morgens in der Brugger Altstadt. "Von da an fehlt jede Spur von ihm", sagt seine Schwester Lilli Pauchard der az.

Ihr Bruder war mit einem Fahrrad unterwegs. Vermutlich habe er einen schwarzen Rucksack dabei gehabt. "Wir nehmen an, dass er auf dem Heimweg nach Rüfenach war", sagt sie.

Pauchard gibt an, dass ihr Bruder "gut im Leben stand". Am folgenden Montag erschien er nicht bei der Arbeit in Lauffohr. In Rüfenach wohnt Heiko Brühlmeier zur Untermiete bei einem Bekannten. Weil dieser sich in diesen Tagen im Ausland aufhielt, dauerte es noch mehrere Tage, bis sein Verschwinden auffiel.

Das Fahrrad des Vermissten (Marke Wheeler Proton XT-40) sei wegen seines blauen und weissen Schriftzugs, der schwarzen Farbe und dem weiss-schwarzen Sattel sehr auffällig.

Gemäss Flyer werden Personen, welche Angaben über den Aufenthalt des Vermissten machen können, gebeten, sich bei der Kantonspolizei (Telefon 062 835 50 00) zu melden. Diese ist im Bild. (pz)