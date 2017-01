Eine unbekannte Täterschaft hat sich am Morgen des 1. Januar Zugang zur Fachhochschule verschafft und brach dabei den Geldwechselautomaten auf. «Zudem hebelte die Täterschaft im Campus auch einen Ticketautomaten auf, obwohl dieser deutlich mit der Aufschrift ‹cashless› beschriftet war», sagt Bernhard Graser, Mediensprecher der Kantonspolizei.

Die Täter hätten zwar kein Bargeld erbeutet, jedoch beide Geräte stark beschädigt. Der Sachschaden betrage mehrere tausend Franken. «Zudem entwendeten sie in der Cafeteria Zigaretten im Wert von rund 250 Franken», so Graser. Die FHNW erstattete am 1. Januar (Ticketautomat) bzw. am 3. Januar (Geldwechselautomat) bei der Kantonspolizei Anzeige. (jam)