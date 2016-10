Kommt es bei schlechten Sichtverhältnissen zu einer Karambolage, sei es wichtig, zuerst – aufrecht – im Auto sitzen zu bleiben, sagte René Altschul, Chefinstruktor Aus- und Weiterbildung TCS Sektion Aargau, gegenüber dem Fernsehsender Tele M1. Fahren keine Autos mehr auf, kann das eigene Fahrzeug verlassen werden und es sind weitere Massnahmen gefragt: Polizei alarmieren oder Verletzten helfen.

Drei Bedingungen müssen erfüllt sein, damit sich so dichter Nebel bildet wie am Samstag in Mülligen, sagte Géraldine Schnyder, Meteorologin Meteo News, gegenüber «Tele M1». Einerseits müsse die Temperatur sinken, andererseits brauche es viel Luftfeuchtigkeit und dazu sollten drittens möglichst windstille Verhältnisse herrschen. Ob und wo sich – innert kürzester Zeit – Nebel oder gar eine Nebelwand bilde, hänge mit der Landschaft zusammen. Geradezu prädestiniert sei eine Muldenlage.