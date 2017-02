Von den Umzugsplänen hat er aus den Medien erfahren. Er hätte sich eine Vorabinformation der Amag gewünscht, aber dazu sei das Unternehmen ja nicht verpflichtet.

Übernächste Woche trifft sich die Gemeinde mit Amag zu einem Gespräch über die Bau- und Nutzungsordnung. Diese Chance will Gerlinger nutzen, um Näheres zu den Umzugsplänen zu erfahren. Er sagt: "Ich erwarte, dass die Amag uns gegenüber offen kommuniziert."

Das Autoimperium Amag plant, mehrere Abteilungen in einem neuen Hauptsitz unterzubringen. Soweit die Pläne des Autoimperiums bekannt sind, müssten 900 Mitarbeiter an den neuen Standort ziehen. Dieser wird gemäss dem Magazin "Bilanz" in Birrfeld, Cham oder Dübendorf zu stehen kommen.