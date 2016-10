Seit 16 Jahren rocken die vier Musiker der Band Subaltern aus Baden in lokalen Bars und Clubs. Mit Gigs an der Badenfahrt und am Stadtfest sorgten sie für Furore. Jetzt erfüllen sich die Jugendfreunde einen gemeinsamen Traum: Sie lancieren ihr erstes Album.

Patrik Schmid (vocals), Daniel Enzensberger (drums), Remo Stücheli (guitars) und Marco Seeberger (bass) sind sich einig: «Nach 16 Jahren ist es langsam an der Zeit, ein Album zu veröffentlichen.» Sie fügen an: «Gutes entsteht, wenn alles zusammenpasst – und der Zeitpunkt stimmt jetzt perfekt.»

Um das Werk zu finanzieren, organisiert die vierköpfige Rocker-Truppe gemeinsam mit dem Badener Kulturveranstalter «Nachtbrise» das Event «Subaltern, on the way to the first album». Dieser Anlass geht diesen Freitag ab 21 Uhr im «Provisorium», dem ehemaligen Badener Club LWB, über die Bühne. Der Gewinn des Konzerts fliesst ganz in die Entstehung des Albums.

Kreativer Prozess durchgemacht

Seit der Bandgründung um die Jahrtausendwende treffen sich die vier Jugendfreunde beinahe wöchentlich, um gemeinsam zu musizieren. Seit zwei Jahren befindet sich ihr Probelokal in Wettingen. «Es war manchmal schwieriger als eine Beziehung», sagt Schlagzeuger Daniel Enzensberger lachend.

Über die Jahre tüftelten die heute 35-jährigen Musiker an ihrem Sound und machten einen kreativen Prozess durch. Von 2008 bis 2011 verzichtete die Band auf Konzerte. Dafür entstanden in dieser Zeit viele Songs.