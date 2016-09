Davor leitete er bei Envision Energy das Softwaregeschäft. Zu Envision Energy war er 2014 von Cisco gewechselt. Bei Cisco war er 20 Jahre tätig, zuletzt als General Manager für den Geschäftsbereich Internet der Dinge.

Enge Zusammenarbeit mit CEO

In seiner neuen Position werde Jouret direkt an CEO Ulrich Spiesshofer berichten. „Guido Jouret ist eine herausragende Führungskraft der industriellen digitalen Revolution mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz bei der Schaffung und Förderung von neuen Geschäften sowie bei der digitalen Transformation von reifen Unternehmen", lässt sich Ulrich Spiesshofer, CEO von ABB zitieren. Und weiter: "Seine globale Digitalisierungserfahrung umfasst Versorgungsunternehmen, Industrie, Verkehr und Infrastruktur."

Der zweifache Familienvater werde ab dem 1. Oktober an den ABB-Standorten in Silicon Valley und Zürich arbeiten.

Jouret promovierte 1991 in Informatik am Imperial College of Science, Technology and Medicine im Vereinigten Königreich und hat ein Bachelor-Abschluss in Elektrotechnik vom Worcester Polytechnic Institute in den USA.