Wo ist das Fischen von Haifischen verboten?

Alex Smolinsky: Es ist sehr unterschiedlich, je nach Hai-Art und Land. Wir haben noch keine genauen Angaben zu Mauritius, aber in Ägypten ist es beispielsweise verboten. Man hat dort gemerkt, dass ein lebendiger Hai dank dem Tourismus mehr wert ist als ein toter. Es gab auch schon einen Prozess, wo ein einheimischer Angler zu 400 US-Dollar Strafe verurteilt wurde – das entspricht gut einem Jahresgehalt in Ägypten.

In Costa Rica hingegen wechselt es von Jahr zu Jahr. Früher konnte man machen, was man wollte, dann gab es lange starke Gesetze dagegen und jetzt, mit dem neuen Präsidenten, wurden diese wieder gelockert.

Was ist explizit verboten, Das Fischen oder der Verzehr von Haifisch?

Grundsätzlich ist das Fischen, der Handel und Verzehr geschützter Arten verboten (CITES Appendix I). Haie, die auf dem CITES Appendix II aufgeführt sind, dürfen in vielen Ländern gefischt und verzehrt werden, ihr Handel ist aber eingeschränkt.

Und welche Tierarten sind meistens durch Gesetze geschützt?

Hauptsächlich die Tiere auf der Roten Liste. Oftmals ist aber auch das Fischen nicht direkt verboten, sondern viel mehr der Handel mit den Tieren.

Wo kommt es zu solchen Hochseefischereien?

Eigentlich überall. Oft reist man bei mehrtägigen Reisen in internationale Gewässer, die 200 Seemeilen von der Küste entfernt liegen. Da kann man mehr oder weniger tun oder lassen, was man will. Dort werden oftmals auch Marlin, Segelfische oder Haie geangelt.

Diese Bilder postete Schmid nach seinem Haifisch-Fang auf Facebook. Später löschte er sie und entschuldigte sich.