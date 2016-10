Am 1. Oktober 2014 verschwand ein 14-jähriger Eritreer aus Rombach, einem Ortsteil von Küttigen im Bezirk Aarau. Die Aargauer Kantonspolizei publizierte eine Vermisstmeldung: 170 Zentimeter gross sei der sehr schlanke Junge. Er habe eine dunkle Hautfarbe, kurze schwarze Haare und trug zuletzt ein schwarzes T-Shirt und Shorts.

Zwei Wochen später stellte Kantonspolizei ihre Ermittlungen ein. Es gab keinen Hinweis auf seinen Aufenthaltsort. Aber ein Lebenszeichen: Auf Facebook hatte der Junge am 6. Oktober ein Foto gepostet. Ein Zeichen, dass er sich nicht finden lassen will, wie Mediensprecher Bernhard Graser zu TeleM1 sagte. Dazu passte, dass die Eltern dem Fernsehsender erzählten, dass sie sich vor seinem Verschwinden mit ihrem Sohn gestritten hätten. Er habe ein neues iPhone haben wollen.

Der Junge blieb noch monatelang verschwunden. Die Kantonspolizei suchte ihn sogar in Asylzentren in der ganzen Schweiz. Vergeblich.

Juristisches Nachspiel

Nun aber, zwei Jahre später, ist der Fall für die Aargauer Behörden abgeschlossen. Der Junge ist wieder aufgetaucht, wie das Regionaljournal Aargau/Solothurn berichtet. Wo und unter welchen Umständen, dazu äussern sich die Behörden zwar nicht. Allerdings ist es zu einem juristischen Nachspiel gekommen. Für seine Eltern. Oder genauer: Für das Ehepaar, bei dem er wohnte. Denn sie sind gar nicht seine Eltern.

Das Ehepaar kam vor einigen Jahren in die Schweiz. Später holten sie den Jungen, mit dem der Mann verwandt ist, in die Schweiz, indem sie vorgaben, er sei ihr Sohn. Sie wollten ihm damit eine Zukunft und eine gute Ausbildung in der Schweiz ermöglichen.

Das Bezirksgericht Aarau hat die Schein-Eltern verurteilt, weil sie die Behörden getäuscht haben. Der Mann erhielte eine unbedingte Geldstrafe von einigen Tausend Franken. Seine Frau kam mit einer bedingten Geldstrafe davon.

Wo sich der Teenager versteckte, was aus ihm geworden ist und wo er nun lebt, dazu gibt der Kanton keine Auskunft. Er ist nämlich gar nicht mehr zuständig. (pz)