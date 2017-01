Normalerweise darf ein anerkannter Flüchtling nicht in sein Herkunftsland reisen. Doch es gibt Ausnahmen. Das weiss auch Salahaddin Al Beati von der Beratungsstelle Schweiz Nahost. Er berät und unterstützt Menschen in solch schwierigen Situation.

«Er muss einen Antrag an das Migrationsamt des Kantons Aargau stellen», erklärt Al Beati. Dieses würde das ans Staatssekretariat für Migration weiterleiten, welches eine Bewilligung für eine Ausreise in den Irak ausstellen könne. Diese dürfte Bakr A. schon in wenigen Tagen erhalten, sodass er die schwere letzte Reise mit seinen Brüdern antreten kann.