Mit den Glockenschlägen um 5 Uhr war es um die Ruhe in Erlinsbach SO geschehen. Über 50 Frühaufsteher in weissen Gewändern und Zipfelmützen marschierten beim Restaurant Kreuz los und machten vor allem eines: Viel Lärm. Die Fasnächtler trommelten, hauten auf die Pauke, schwangen Grätschen, schlugen Pfannendeckel aufeinander und schwangen Glocken.

Der Umzug durch die Quartiere eröffnete die Speuzer Fasnacht 2017. An Ausschlafen war nicht mehr zu denken. Die Frühaufsteher wurden nach dem Umzug mit einer Mehlsuppe auf dem Dorfplatz belohnt. Der Schlafmangel dürfte noch etwas anhalten: Die Speuzer Fasnacht dauert bis am Dienstag.